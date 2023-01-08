Новую работу на тему танкового боя представил моделист из Пыталово

18:38, 08 января 2023, ПАИ

Моделист из Пыталово Геннадий Комар опубликовал фотографии очередной воссозданной диорамы времён Великой Отечественной войны.

Диорама носит название «Нескорая помощь», события разворачиваются летом 1943 года. После ряда успешных наступательных операций РККА весной–летом 1943 года за нашими танкистами всё чаще и чаще оставались поля сражений. Появилась проблема с эвакуацией в полковые ремонтные мастерские нашей повреждённой в ходе боя техники. Существующие тягачи были заточены на таскание артиллерии. Использовать в качестве тягача строевые машины тоже было делом не самым рациональным, моторесурсы двигателей танков были невысоки.



Фото: Фото Геннадия Комара



Фото: Фото Геннадия Комара



Фото: Фото Геннадия Комара



Фото: Фото Геннадия Комара



Фото: Фото Геннадия Комара









Вот тогда и появилась идея переделывать в тягачи тяжёлые танки КВ-1, которые уже не могли в бою тягаться с новыми немецкими машинами. В полковых мастерских демонтировалась, как правило, фатально повреждённая башня, погон закрывался бронелистами, нередко от той же самой башни, а сама машина комплектовалась буксирными тросами, различными блоками и полиспастами, обвешивалась различным ремонтным скарбом, домкратами, тросами, бочками с топливом. Получившиеся машины в документах именовались КВ-Т.

«На диораме изображён момент прибытия такого тягача на выручку заглохшему в реке Т-34/76, экипаж которого уже прилично заждался помощи», — уточняет автор работы.