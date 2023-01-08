Спортсмены из Великих Лук стали победителями на турнире по мини-футболу

19:48, 08 января 2023, ПАИ

Футболисты из Великих Лук стали победителями турнира по мини-футболу в Старой Руссе, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

На завершившемся в Старой Руссе турнире по мини-футболу «Старорусская зима» среди мальчиков 2009 года рождения воспитанники СШОР «Экспресс» под руководством Константина Смирнова финишировали первыми среди пяти команд. Об этом сообщает МАУ «СШОР «Экспресс» г. Великие Луки.

Победитель турнира «Экспресс» получил в награду кубок, футболисты «Экспресса» были награждены памятными медалями. Лучшим игроком турнира организаторы соревнования признали футболиста «Экспресса» Артёма Фёдорова.

Состав команды: Бутузов Данил — вратарь, Андреев Артём — капитан, игроки — Белковский Михаил, Бойков Антон, Вилков Владислав, Клевцов Никита, Кондратьев Даниил, Пшиков Даниил, Саркин Константин, Федюков Валерий, Фёдоров Артём.