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Общество

Названо самое популярное направление для путешествий в новогодние праздники

Самыми популярными направлениями для путешествий в Новый год и Рождество стали Сочи, Санкт-Петербург, Москва и города Золотого кольца. Об этом рассказали «Известиям» в Альянсе турагентств.

«Картина популярных новогодних направлений в России начиная с 2020 года практически не меняется. К сожалению, популярные места просто не могут вместить всех желающих: праздники-2023 запомнятся туристам гигантскими очередями в Эрмитаж в Петербурге, «Москвариум» в Москве и на подъемники на горнолыжных курортах в Красной Поляне», — сказал вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

По его словам, до 2020 года российские горнолыжники выезжали на отдых в Альпы — Италию, Францию, Швейцарию, Андорру, Словакию. Однако в современных реалиях конкурировать с этими курортами может только Красная Поляна, поскольку на Шерегеше, Архызе, Ведучи и Хибинах, которые тоже подходят для катания на горных лыжах, нет отелей, чтобы вместить всех желающих.

В связи с нехваткой свободных мест был спровоцирован рост цен на горнолыжные туры.

«По сравнению с прошлым годом новогодний отдых в Красной Поляне подорожал процентов на 30. Сэкономить смогли те, кто купил туры в июле–августе: номер в «трешке» с заездом 2 января, который в декабре продавался за 25 тысяч рублей в сутки, в июле стоил 8 тысяч», — отметил Алексан Мкртчян.

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