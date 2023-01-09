Стали известны самые короткие рабочие месяцы в 2023 году

08:55, 09 января 2023, ПАИ

Январь и февраль будут самыми короткими рабочими месяцами в 2023 году, а самым длинным - август. Об этом рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

«В 2023 году меньше всего рабочих дней будет в январе - всего 17, феврале - 18, а также в апреле и мае - по 20. Самые «длинные» с точки зрения рабочих дней месяцы - это август - 23 рабочих дня, а также март и октябрь - по 22», - отметила она, пишет РИА Новости.

Татьяна Нечаева также подчеркнула, что в те месяцы, где меньше рабочих дней, наименее выгодно брать отпуск с точки зрения денег и наоборот - чем больше рабочих дней в месяце, тем брать отпуск выгоднее.