Более 400 россиян госпитализировали с COVID-19 за сутки

11:42, 09 января 2023, ПАИ

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 2 754, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В стране за сутки скончался 41 человек, при этом вылечились 2 990 пациентов. По данным оперштаба, госпитализирован 441 человек.

Всего по состоянию на 9 января в России выявлено 21 829 736 случаев заболевания коронавирусом. Число вылечившихся пациентов - 21 248 549, умерших - 394 121.