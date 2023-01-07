Почти 1,3 млрд цветов ввезли в Псковскую область за год
Почти 1,3 млрд цветов ввезли в Псковскую область за 2022 год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора.
На территорию России были ввезены свежие цветы и декоративная зелень из Литвы и Латвии, которые были выращены в 55 странах мира. Основной объем поставляемых партий роз, хризантем, гвоздик, орхидей, лилий и декоративной зелени вырастили в Эквадоре, Нидерландах, Кении, Колумбии, Италии, Израиле и Турции.
Все партии цветов и зелени, которые прошли карантинный фитосанитарный контроль, были разрешены к ввозу на территорию РФ.
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