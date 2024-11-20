О необходимости обучения большего количества страноведов в России заявил Максим Рева

14:47, 20 ноября 2024, ПАИ

О необходимости обучения большего количества страноведов в России заявил политолог, заместитель главного редактора ИА «Африканская инициатива» Максим Рева. Об этом он сказал во время пленарной сессии в рамках V Международного медиафорума сегодня, 20 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Надо признать, что Россия отделена от Европы информационным занавесом, отметил он.

«Но всё больше блогеров там пишут о России, потому что Россия вновь становится модной, по одной простой причине – Россия побеждает. Два года назад, когда против нас вводили санкции, нам звонили и говорили: «Вы загнётесь». Но мы, журналисты, победили благодаря тому, что наши жители сплотились и не поддались атаке против нас», – подчеркнул спикер.

По его словам, страны Запада противостоят России в информационной войне, используя «идеальную техническую базу». «На мой взгляд, нам нужно выбрать тактику партизан. Мы должны проходить туда и работать с местными блогерами, помогать им создавать контент, работать с людьми, которые знают специфику регионов», – сказал политолог.

Россия должна работать с жителями Европы, принимая их специфику, отметио Максим Рева.

«Мы готовим мало контента, который заходит в глубинный народ. Мы готовим мало специалистов страноведов. Наше агентство, например, само себе взращивает страноведов, которых отправляет в Африку. Ребята молодые очень хорошо впитывают местную культуру», – сказал Максим Рева.

В приграничных с Европой странах, в том числе в Псковской области, на базе местных университетов нужно подготавливать местных специалистов-страноведов, которые также будут работать и со СМИ, заключил он.

Напомним, V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, проходит в Псковской области сегодня, 20 ноября.

В мероприятии принимают участие руководители и сотрудники федеральных и региональных СМИ из СЗФО и ЦФО, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, специалисты по связям с общественностью, медиаэксперты, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры из более чем десяти стран.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60».

Со всеми новостями с медиафорума можно ознакомиться в нашем специальном сюжете.