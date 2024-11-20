На необходимость работы с молодёжью обратила внимание Светлана Конев

15:13, 20 ноября 2024, ПАИ

Президент Ассоциации журналистов и СМИ зарубежья, руководитель пресс-службы международного движения «Бессмертный полк России», журналист-международник Светлана Конев поприветствовала участников V Псковского международного медиафорума. Об этом с пленарного заседания мероприятия сегодня, 20 ноября, сообщает корреспондент ПАИ.

«Я за два дня увидела регион, от которого просто обалдела. Здесь чисто, здесь много молодёжи. Я познакомилась с огромным количеством молодых людей, которые хотят развивать регион. Я сюда обязательно приеду ещё раз, потому что здесь очень круто», – отметила Светлана Конев.

Она обратила внимание на важность работы с молодёжью. «Мы должны объяснять и показывать, что у нас есть своя история и что ей можно и нужно гордиться», – заключила Светлана Конев.

Напомним, V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, проходит в Псковской области сегодня, 20 ноября.

В мероприятии принимают участие руководители и сотрудники федеральных и региональных СМИ из СЗФО и ЦФО, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, специалисты по связям с общественностью, медиаэксперты, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры из более чем десяти стран.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60».

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