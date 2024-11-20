Мария Бутина – участникам медиафорума в Пскове: Просто расскажите о том, какая Россия на самом деле

15:08, 20 ноября 2024, ПАИ

Депутат Госдумы РФ, российский политический и общественный деятель Мария Бутина обратилась к участникам V Псковского международного медиафорума. Об этом с пленарного заседания мероприятия сегодня, 20 ноября, сообщает корреспондент ПАИ.

«Я рада, что у вас проходит медиафорум. Вы сегодня те люди, которые рассказывают о том, что Россия – это семья, о том, что мы ждём наших соотечественников домой. Время пришло, чтобы нам всем собраться вместе, чтобы вы рассказывали тем людям за рубежом, которые разделяют наши духовно-нравственные ценности, что есть указ президента № 702, и о том, что в наших разных регионах, особенно в Псковской области, людей действительно ждут», – отметила Мария Бутина.

Она также выразила слова признательности губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за то, что он помог одной из женщин, находящейся в тяжёлой ситуации.

«Спасибо за то, что вы делаете, потому что вы несёте правду, ничего кроме правды. Просто расскажите о том, какая Россия на самом деле, а не как её демонизируют. Расскажите, как люди живут в замечательной Псковской области. Расскажите, какой у неё руководитель замечательный человек, которого имею честь лично знать», – заключила Мария Бутина.

Напомним, V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, проходит в Псковской области сегодня, 20 ноября.

В мероприятии принимают участие руководители и сотрудники федеральных и региональных СМИ из СЗФО и ЦФО, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, специалисты по связям с общественностью, медиаэксперты, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры из более чем десяти стран.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60».

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