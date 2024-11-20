Юрий Вазагов: Страны Запада фактически занимаются переформатированием ценностных нарративов

14:29, 20 ноября 2024, ПАИ

Страны Запада фактически занимаются переформатированием ценностных нарративов, подчеркнул начальник информационно-аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов в ходе пленарной сессии на V Псковском международном медиафоруме сегодня, 20 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Тема Русского мира и укрепления консолидации для Осетии – актуальный злободневный процесс. В этом году Осетия – как Южная, так и Северная – отмечала 250-летие добровольного присоединения Осетии к Российской империи. Поэтому с учётом таких исторических событий и того, что происходит у нас в регионе, укрепление консолидации очень актуально», – сказал он.

Кроме того, с момента начала специальной военной операции регионы Северного Кавказа столкнулись с агрессией западных стран, подчеркнул Юрий Вазагов.

«Для нас очень большое значение имели те процессы, которые проходили в ходе парламентских выборов в Грузии. От этого зависело очень много, в том числе дальнейшее развитие страны. Думаю, что грузинские силы осознали, что необходимо учитывать новые реалии и что не следует так открыто и послушно реагировать на призывы Запада к самоубийственным сценариям, следовать их нарративам, которые в своё время привели к тем процессам, которые проходили на Украине с 2014 года», – сказал он.

Также эксперт отметил актуальность вопроса о важности работы с молодёжью. «Мы отмечаем, что страны Запада фактически занимаются переформатированием ценностных нарративов, системы образования, пытаются подменить такие понятия, как суверенитет, чтобы превратить жителей региона, те сообщества, которые попали в центр их внимания, в послушные массы, которыми легко управлять, и нанести серьёзный ущерб Российской Федерации», – подчеркнул Юрий Вазагов.

По его мнению, те страны и сообщества, которые ориентированы на Россию и считают себя частью Русского мира, должны и дальше налаживать тесное сотрудничество в этих вопросах, отрабатывать определённые наработки, чтобы противодействовать информационным атакам, потому что они в перспективе будут только нарастать.

Напомним, V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, проходит в Псковской области сегодня, 20 ноября.

В мероприятии принимают участие руководители и сотрудники федеральных и региональных СМИ из СЗФО и ЦФО, представители пресс-служб территориальных федеральных органов власти, специалисты по связям с общественностью, медиаэксперты, а также журналисты зарубежных СМИ и блогеры из более чем десяти стран.

Псковский международный медиафорум проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60».

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