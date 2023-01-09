Целевые показатели Россельхозбанка по финансированию АПК обсудили в Госдуме

12:31, 09 января 2023, ПАИ

На рабочей встрече вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и председатель правления РСХБ Борис Листов обсудили выполнение целевых показателей Россельхозбанка по финансированию агропромышленного комплекса страны. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В 2022 году Россельхозбанк увеличил на треть кредитование сезонных работ. «В 2022 году на 21% РСХБ увеличил выдачу заемных средств АПК по льготной ставке – до 641 млрд рублей. Были профинансированы сезонные полевые работы в объеме 700 млрд рублей, что на 32% превышает результат 2021 года», - уточнил Борис Листов.

Объем выданных по льготной ставке средств на сезонные полевые работы был выше на 44% результата прошлого года. Доля банка в выдачах кредитов на сезонные полевые работы на рынке составляет около 70%. А в ряде регионов РСХБ стал единственным банком, который финансирует это направление.

«Россельхозбанк сохраняет лидирующую позицию в кредитовании сельхозпроизводителей. При этом важно, что РСХБ занимается не только кредитно-финансовой политикой, но и решает социальные задачи в регионах, способствует развитию сельских территорий и повышению интереса людей к фермерской продукции», – заявил Алексей Гордеев.

В период повышения ключевой ставки Россельхозбанк расширил участие в льготном финансировании АПК, первым подписав соглашение с Министерством сельского хозяйства по программе льготного кредитования системообразующих предприятий.

При содействии Россельхозбанка в 2022 году был реализован ряд значимых для отрасли проектов: введено в эксплуатацию 87 га тепличных комплексов, возведены крупнейшие животноводческие комплексы совокупной мощностью на 18,2 тыс. голов фуражного стада, введены в эксплуатацию и модернизированы предприятия по переработке мясной и молочной продукции на 828,4 тыс. тонн/год. Запуск современных высокотехнологичных производств позволит обеспечить технологический суверенитет в АПК, а также будет способствовать импортозамещению критически важных видов сельхозпродукции.