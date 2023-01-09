Как вернуться в форму после Нового года, объяснили псковичам
Как быстро прийти в форму после Нового года, рассказали псковичам. Информация опубликована в официальной группе Псковской городской поликлиники.
Основные правила:
- Необходимо вернуться к прежнему режиму питания, а всю энергию, получаемую с пищей, следует израсходовать в течение дня.
- В рацион питания должно входить не менее 400 граммов различных овощей, зелени, фруктов и ягод.
- Следует исключить из рациона продукты, содержащие сахар.
- Рекомендуется делать три основных приёма пищи: завтрак, обед, ужин и два небольших перекуса.
- Большую часть рациона нужно употреблять в первой половине дня. На завтрак полагается 25% от общей калорийности рациона, на обед – 30-35%, на перекусы – 5-10%, а на ужин – до 20%.
- Ужин должен быть не позднее 3,5-4 часов до сна, а за 1,5-2 часа можно перекусить порцией нежирного кисломолочного продукта.
- Не рекомендуется садиться на диету, чтобы не было рикошетного набора веса.
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