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Как вернуться в форму после Нового года, объяснили псковичам

Как быстро прийти в форму после Нового года, рассказали псковичам. Информация опубликована в официальной группе Псковской городской поликлиники. 

Основные правила:

  1. Необходимо вернуться к прежнему режиму питания, а всю энергию, получаемую с пищей, следует израсходовать в течение дня.
  2. В рацион питания должно входить не менее 400 граммов различных овощей, зелени, фруктов и ягод.
  3. Следует исключить из рациона продукты, содержащие сахар.
  4. Рекомендуется делать три основных приёма пищи: завтрак, обед, ужин и два небольших перекуса.
  5. Большую часть рациона нужно употреблять в первой половине дня. На завтрак полагается 25% от общей калорийности рациона, на обед – 30-35%, на перекусы – 5-10%, а на ужин – до 20%.
  6. Ужин должен быть не позднее 3,5-4 часов до сна, а за 1,5-2 часа можно перекусить порцией нежирного кисломолочного продукта.
  7. Не рекомендуется садиться на диету, чтобы не было рикошетного набора веса.

Ранее медик рассказала, как восстановить режим сна после новогодних каникул.

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