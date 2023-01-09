Медик рассказала, как восстановить режим сна после новогодних каникул

13:51, 09 января 2023, ПАИ

Как восстановить режим сна после новогодних праздников, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. Советы медика приводит газета «Известия».

Чтобы помочь организму настроиться на сон, необходимо вечером использовать приглушенное освещение, отметила медик. По её словам, также необходимо за час до сна отказаться от гаджетов с мерцающими экранами, чтобы не обманывать биологические часы ярким светом.

Кроме того, Екатерина Демьяновская отметила, что не стоит пытаться засыпать под фильм или музыку. По её словам, слуховая система даже во сне реагирует на раздражители, из-за чего страдают глубина и качество сна.

«Главное правило — кровать только для сна. Не рекомендуется в кровати читать, смотреть телевизор, разговаривать по телефону, общаться в соцсетях. Помещение должно проветриваться, а место для сна — быть комфортным и чистым», — сказала она.

Также врач рекомендует правильно распределять физические нагрузки. Так, днём необходимо регулярно заниматься спортом, чтобы снизить уровень кортизола. Завершать физические упражнения не менее чем за два часа до сна. Непосредственно перед сном — за час или полчаса — полезны легкие нагрузки. Например, прогулка или йога.

Чтобы уснуть, не стоит нагружать организм тяжелой едой: ужин должен быть легким и не позднее чем за три часа до отхода ко сну. Также врач посоветовала принимать перед сном теплую ванну с лавандой или ромашкой.