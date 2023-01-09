Итоги работы УМВД на новогодних выходных подводят в ПАИ
Итоги работы отдела внутренних дел по городу Пскову в новогодние праздники обсуждают в медиацентре Псковского агентства информации сегодня, 9 января.
Статистика вызовов в новогодние выходные, какие ситуации возникали и как много приходилось работать сотрудникам УМВД.
На эти и другие вопросы ответит заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области полковник полиции Леонид Бураковский.
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