Итоги работы УМВД на новогодних выходных подводят в ПАИ

16:00, 09 января 2023, ПАИ

Итоги работы отдела внутренних дел по городу Пскову в новогодние праздники обсуждают в медиацентре Псковского агентства информации сегодня, 9 января.

Статистика вызовов в новогодние выходные, какие ситуации возникали и как много приходилось работать сотрудникам УМВД.

На эти и другие вопросы ответит заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области полковник полиции Леонид Бураковский.