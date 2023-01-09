Самолёт Ан-2 упал из-за обледенения на Северо-Западе России

16:13, 09 января 2023, ПАИ

Пассажирский самолёт Ан-2 упал из-за обледенения в Ненецком автономном округе.

Воздушное судно совершило аварийную посадку в десяти километрах от посёлка Каратайка. Всего на борту находилось два члена экипажа и десять пассажиров. К месту крушения следуют экстренные службы на снегоходах, а также на вертолете, сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, погибли два человека, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Самолет следовал из Учкара в Нариман.