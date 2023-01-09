Спортсмен рассказал, чего не хватает сапсёрферам в Пскове

17:31, 09 января 2023, ПАИ

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Президент Федерации сёрфинга в Псковской области Руслан Шалько в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM рассказал, что необходимо для развития этого спорта в Пскове.

По его словам, в первую очередь необходимы «профессиональные организаторы, способные устроить качественные мероприятия по сапсёрфингу».

«Чаще всего это делается скомканно, «на коленке». Если взять беговые мероприятия, то там организаторы профессионалы. Они живут этим. Большинству регионов не хватает мероприятий высокого уровня», - считает Руслан Шалько.

Второй проблемой сапсерфинга в Пскове спортсмен назвал отсутствие финансирования. «Нам нужно подготовить спортсменов, собрать сборную, чтобы она представляла наш регион. Для этого нужно оборудование, но у нас его нет. Профессиональные спортсмены выступают на жёстких досках. У нас пока нет даже надувных. Из своего кармана мы купить их не можем. Для покупки пяти жёстких досок нужен миллион рублей», - уточнил президент Федерации сёрфинга Псковской области.