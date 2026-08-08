Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

«Луки-Энергия» отправилась в Красноярск на матч с «Енисеем-2»

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» выехал в аэропорт Шереметьево для вылета в Красноярск. Великолучане 9 августа проведут матч 18-го тура Второй лиги (дивизион «Б», группа 2) против команды «Енисей-2». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Елена Костюкович

Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени. Для «Енисея-2» это будет первый матч под руководством нового главного тренера Александра Тарханова, сменившего на посту Александра Кишиневского.

В истории противостояний команд «Луки-Энергия» и «Енисей-2» встречались восемь раз. В активе великолучан четыре победы с сухим счётом, одна ничья и три поражения – также с сухим счётом. В текущем сезоне соперники уже встречались 19 апреля в Великих Луках, и тогда победу со счётом 3:0 одержала команда из Псковской области.

После 16 сыгранных матчей «Луки-Энергия» с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






08 августа 2026

Борис Елкин: День физкультурника в Пскове прошёл ярко и энергично
08 августа 2026

Александр Котов от имени депутатов областного заксобрания поздравил жителей Псковской области с Днём физкультурника
08 августа 2026

Псковский футболист Поздняков забил очередной гол в федеральной ЮФЛ
08 августа 2026

Спорт, единство и рекорды: как Псков отмечает День физкультурника
08 августа 2026

Пятый заплыв на открытой воде Swimcup состоялся в Пскове
08 августа 2026

Координатор фонда «Защитники Отечества» Дарья Козьякова рассказала о проведении спортивных мероприятий ко Дню физкультурника
08 августа 2026

Псковская команда «Спартак Будущее» вышла в плей-офф первенства СЗФО по футболу
08 августа 2026

«Луки-Энергия» отправилась в Красноярск на матч с «Енисеем-2»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...