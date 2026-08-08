«Луки-Энергия» отправилась в Красноярск на матч с «Енисеем-2»
Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» выехал в аэропорт Шереметьево для вылета в Красноярск. Великолучане 9 августа проведут матч 18-го тура Второй лиги (дивизион «Б», группа 2) против команды «Енисей-2». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени. Для «Енисея-2» это будет первый матч под руководством нового главного тренера Александра Тарханова, сменившего на посту Александра Кишиневского.
В истории противостояний команд «Луки-Энергия» и «Енисей-2» встречались восемь раз. В активе великолучан четыре победы с сухим счётом, одна ничья и три поражения – также с сухим счётом. В текущем сезоне соперники уже встречались 19 апреля в Великих Луках, и тогда победу со счётом 3:0 одержала команда из Псковской области.
После 16 сыгранных матчей «Луки-Энергия» с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице.
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