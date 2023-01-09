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Общество

Автоматические камеры наблюдения начнут фиксировать водителей, выбрасывающих мусор

С 11 января в РФ будет разрешено использовать автоматические камеры для наказания нарушителей, выбрасывающих мусор из автомобиля, грузовика или прицепа на обочине дороги или в лесу. Штраф составит до 200 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Впрочем, пока власти ни одного из российских регионов не заявили о готовности воспользоваться такой возможностью. Технологии фиксации подобных нарушений автоматическими комплексами ещё предстоит разработать, пояснили опрошенные изданием эксперты.

Вступающие в силу изменения в Кодексе об административных правонарушениях являются частью более крупного пакета поправок к законодательству, который начал действовать ещё в июле 2022 года. Речь идёт о ст. 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Для граждан, которые оставляют отходы вне специально отведённых для этого мест — в лесополосе, на обочине дороги и т. д., максимальный штраф был увеличен с 3 тыс. до 5 тыс. руб. В случае если нарушители выбрасывают мусор из авто, сумма штрафа для граждан составляет до 30 тыс. руб., для должностных лиц — 60 тыс. руб., для юрлиц — 100 тыс. руб. Если мусор сгружают с грузовика, санкция достигает 75 тыс. руб. для граждан, 100 тыс. руб. — для должностных лиц и 200 тыс. — для юрлиц.

Штрафное постановление в таком случае будет направлено по почте владельцу транспортного средства, после того как камера распознает госномер машины нарушителя. Механизм идентичен тому, который использует ГИБДД для борьбы с нарушителями ПДД. Поправки, отметим, внесены и в ст. 1.5 КоАП «Презумпция невиновности»: автовладелец, получивший штраф с камеры за манипуляции с мусором, должен будет доказать свою невиновность, если не совершал нарушения.

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