32% псковичей считают себя суеверными - опрос

09:11, 10 января 2023, ПАИ

Суеверными людьми считают себя 32% псковичей, 49% отрицают наличие такого качества, сообщается в опросе SuperJob.

Женщины пр этом более суеверны, чем мужчины (36% против 28%).

По данным опроса представителей популярных профессиональных групп в Пскове, больше всего суеверных людей среди медсестер (46%), продавцов-консультантов (35%), менеджеров по туризму и квалифицированных рабочих (по 33%). В пятерку самых суеверных специальностей входят также врачи, HR-менеджеры, водители (по 30%), региональные представители, менеджеры по продажам и разнорабочие (по 29%). Меньше всего суеверия распространены среди программистов, менеджеров по маркетингу (по 13%) и аналитиков (15%).