Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

32% псковичей считают себя суеверными - опрос

Суеверными людьми считают себя 32% псковичей, 49% отрицают наличие такого качества, сообщается в опросе SuperJob.

Женщины пр этом более суеверны, чем мужчины (36% против 28%).

По данным опроса представителей популярных профессиональных групп в Пскове, больше всего суеверных людей среди медсестер (46%), продавцов-консультантов (35%), менеджеров по туризму и квалифицированных рабочих (по 33%). В пятерку самых суеверных специальностей входят также врачи, HR-менеджеры, водители (по 30%), региональные представители, менеджеры по продажам и разнорабочие (по 29%). Меньше всего суеверия распространены среди программистов, менеджеров по маркетингу (по 13%) и аналитиков (15%).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 января 2023

Климатолог сообщил о проблемах из-за «истеричных» зим в России
10 января 2023

Нож бережливого владельца обнаружили археологи в Печорах
10 января 2023

«Закон Димы Яковлева» хотят распространить на все недружественные России страны
10 января 2023

-3 градуса и метель ожидаются сегодня в Пскове
10 января 2023

ВИДЕО Минобороны показало пуск ракеты «Искандер» по инфраструктуре ВСУ
10 января 2023

Таймлапс лунной рождественской ночи снял пскович
09 января 2023

Массовых аварий в сфере ЖКХ Пскова в новогодние праздники не было допущено
09 января 2023

Псковские десантники в Бериславе спасли домашнего кролика

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...