На Солнце зафиксировали сильную вспышку

09:24, 10 января 2023, ПАИ

Сильная вспышка произошла в понедельник вечером на Солнце, следует из информации, представленной на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

Согласно графику, вспышка класса X1.9 началась в 21:37 9 января. Она достигла пика к 21:50 и завершилась в 21:57. Это 15-я вспышка за прошедший день. В понедельник произошло 11 слабых вспышек класса С и три средних класса М.



Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, становятся причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.

