Пьяный водитель сбил велосипедиста на дороге Гдов - Брагино

09:49, 10 января 2023, ПАИ

Пьяный водитель сбил велосипедиста на втором километре автодороги Гдов - Брагино 9 января около 8:50. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Управляя автомобилем Opel Vectra в состоянии алкогольного опьянения, 21-летний водитель на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом проезда. В результате водитель совершил наезд на 48-летнего велосипедиста.

Велосипедист в результате ДТП получил телесные повреждения, он госпитализирован в медучреждение.