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Происшествия

Пьяный водитель сбил велосипедиста на дороге Гдов - Брагино

Пьяный водитель сбил велосипедиста на втором километре автодороги Гдов - Брагино 9 января около 8:50. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Управляя автомобилем Opel Vectra в состоянии алкогольного опьянения, 21-летний водитель на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом проезда. В результате водитель совершил наезд на 48-летнего велосипедиста.   

Велосипедист в результате ДТП получил телесные повреждения, он госпитализирован в медучреждение.  

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