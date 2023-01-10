Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Отчитаться о доходах: в России стартовала декларационная кампания

Представить декларацию о доходах, полученных в 2022 году, обязаны налогоплательщики до 30 апреля 2023 года. Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 году налогоплательщик, например, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

В случае продажи недвижимого жилого имущества на сумму до миллиона рублей, а иного имущества – до 250 тысяч рублей в год, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Подать декларацию можно в налоговой инспекции по месту своего учета или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Заполнить декларацию также можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, где большая часть данных уже предзаполнена, или использовать программу «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.

Заплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 года.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2023 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 января 2023

Более 100 видов продукции изготавливают на Плюсском перерабатывающем комбинате
09 января 2023

Новый налог придется платить части россиян по итогам 2023 года
06 января 2023

Псковичи поделились мнением о карьерных перспективах на 2023 год
05 января 2023

Курс рубля начал расти к доллару и евро
05 января 2023

Псковский хлебокомбинат и «Псков-Полимер» оптимизировали производство за 2022 год
04 января 2023

Правительство продлило упрощённый порядок ввоза электронных устройств в Россию
01 января 2023

В России с 1 января вырастут страховые пенсии по старости

30 декабря 2022

Налог с вкладов впервые начислят по итогам 2023 года


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...