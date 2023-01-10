Отчитаться о доходах: в России стартовала декларационная кампания

13:14, 10 января 2023, ПАИ

Представить декларацию о доходах, полученных в 2022 году, обязаны налогоплательщики до 30 апреля 2023 года. Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 году налогоплательщик, например, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

В случае продажи недвижимого жилого имущества на сумму до миллиона рублей, а иного имущества – до 250 тысяч рублей в год, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Подать декларацию можно в налоговой инспекции по месту своего учета или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Заполнить декларацию также можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, где большая часть данных уже предзаполнена, или использовать программу «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.

Заплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 года.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2023 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.