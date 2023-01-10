81 пскович погиб при пожарах в 2022 году

13:17, 10 января 2023, ПАИ

81 человек погиб при пожарах в Псковской области в 2022 году. Всего в регионе произошло 3350 пожаров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления МЧС.

Из числа погибших людей 39 человек – пенсионного возраста; лица без определенного рода деятельности – 29 человек; рабочие – 5 человек; инвалиды – 8. В результате пожаров травмы получили 36 человек.

Причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем – 2623 случая; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 295 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 219 случаев; поджоги – 101 случай; на транспорте – 79 случаев; иные – 33 случая.

1202 пожара зарегистрировали в городах и райцентрах области. 19 человек погибли, в том числе один нетрезвый. 2148 пожаров произошло в сельской местности. 62 человека погибли, в том числе шесть нетрезвых. 693 пожара зарегистрировали сотрудники МЧС в жилом секторе.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились: неосторожное обращение с огнем – 158 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 247 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 208 случаев; поджоги – 59 случаев; иные – 21 случай.

Спасти из огня удалось 396 человек.