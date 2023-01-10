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Происшествия

ВИДЕО Автомобилист избил сотрудника управляющей компании в Пскове

В Пскове автомобилист избил сотрудника управляющей компании. Видео опубликовала подписчица группы «Микрорайон «Родина» - Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте».

«Хотелось бы, чтобы водителя белого автомобиля привлекли к ответственности, возможно, мое видео поможет в этом… Он ехал против одностороннего движения и по какой-то причине напал на человека, который чистит нам дворы. Возможно, ему не понравилось, что его не пропустили … Начала истории я не знаю, но это ужас», - написала местная жительница.

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