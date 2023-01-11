На маркетплейсах стали продавать секретные флешки

00:23, 11 января 2023, ПАИ

После весны 2022 года в России резко вырос спрос на пиратский софт. Однако многие не могут скачать нелегальную Windows, например представители бизнеса. К счастью, российский рынок подстроился, сообщает сайт о гаджетах и интернете «Палач».

Легальным и нелегальным софтом уже торгуют на маркетплейсах.

Журналисты нашли на Ozon, Wildberries и «Авито» продавцов, торгующих лицензиями Autodesk и Adobe. Речь идёт как о пиратских копиях, так и об оригинальных ключах. Например, в описании одного из лотов с «Авито» говорится, что компания, в которой работает продавец, зарегистрирована в Латвии. Соответственно, у человека есть возможность официально приобретать ключи для активации Autodesk.

На Ozon всё немного сложнее: продавцы не могут реализовывать цифровые продукты, это запрещено правилами площадки. В этом случае они начинают толкать флешки и диски с записанными на них ключами. В Ozon рассказали, что в этом случае за оригинальность продукции отвечает продавец, но в случае жалоб модераторы могут удалить его аккаунт.

Весной 2022 года Microsoft, Adobe, Autodesk и многие поставщики софта перестали продавать в России свою продукцию. Однако спрос сохранился (в том числе потому, что люди привыкли к условным Photoshop и Windows), и образовавшийся вакуум заполнили местные коммерсанты. Глава IT-отдела «Рексофта» Евгений Черток уверен, что в большинстве случаев на отечественных маркетплейсах торгуют пиратскими копиями программ — на это указывает низкая цена и отсутствие договора с правообладателем.