Итоги экономического развития Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Итоги экономического развития Псковской области в 2022 году и планы в этой сфере на 2023 год обсуждают в медиацентре Псковского агентства информации.
Что и в каком количестве экспортирует и импортирует Псковская область? Какие программы господдержки для бизнеса работают? Адаптировалась ли псковская экономика к новым экономическим условиям? Какие цели ставит себе регион на этот год?
Об этом и многом другом расскажет председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.
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