Итоги экономического развития Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

14:02, 11 января 2023, ПАИ

Итоги экономического развития Псковской области в 2022 году и планы в этой сфере на 2023 год обсуждают в медиацентре Псковского агентства информации.

Что и в каком количестве экспортирует и импортирует Псковская область? Какие программы господдержки для бизнеса работают? Адаптировалась ли псковская экономика к новым экономическим условиям? Какие цели ставит себе регион на этот год?

Об этом и многом другом расскажет председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.