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Общество

Псковичей приглашают к участию в международном фестивале музыки

Подать заявки на участие в XXIX Международном фестивале музыки и танца «Мы дети твои, Россия!» предлагают жителям Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Конкурс проходит в номинациях: вокал, хореография, хоры, хоровые ансамбли, инструментальное искусство, «Мир без границ». Возраст участников - от 5 до 35 лет.

В состав жюри по традиции войдут народные артисты, заслуженные деятели искусств России, профессорский состав, академики, эксперты международного уровня, в их числе ведущие педагоги Музыкального училища имени Гнесиных, солисты Большого театра России, Кремлевского балета.

В рамках фестиваля-конкурса также будет вестись образовательная программа по хореографии, вокалу и инструментальному исполнительству.

Финал Международного фестиваля музыки и танца пройдет с 31 мая по 1 июня в Колонном зале Дома Союзов Москвы. Мероприятие запланировано в рамках Международного лня защиты детей. Победители проекта примут участие в гала-концерте и выступят на одной сцене с популярными артистами эстрады и кино.

Заявки на участие принимаются до 23 мая по телефону +7 (929) 008-59-88 или по адресу электронной почты: festival@souztalantov.com. Заполнить заявку также можно на сайте и ознакомиться с положением о фестивале-конкурсе.

Это традиционный проект автономной некоммерческой организации поддержки и развития творческих инициатив «Союза талантов», который работает на территории РФ с 2004 года. «Он создан для поиска лучших дарований в регионах России, продвижения молодых талантов, поддержки культуры в регионах и малых городах России, а также творческой деятельности с детьми-инвалидами и детьми из малообеспеченных семей», — говорится в сообщении.

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