Артисты Мариинки выступят на гала-концерте «Шедевры балетной классики» в Пскове

13:05, 11 января 2023, ПАИ

21 января псковичей приглашают на гала-концерт коллектива «Санкт-Петербургский балет» с участием солистов Мариинского и Михайловского театров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

В двухактную программу, созданную специально для выступления в Пскове, вошли самые эффектные номера из знаменитых балетов «Спящая красавица», «Кармен», «Дон Кихот», «Корсар», «Лебединое озеро» и других. Гала-концерт дарит зрителям возможность за один вечер увидеть самые яркие номера из всемирно известных балетов в исполнении солистов ведущих театров Петербурга (и не только).

Ознакомиться с программой гала-концерта и купить билеты можно на официальном сайте Псковского театра драмы.

Валерия Мартынюк и Вячеслав Гнедчик – исполнители главных партий в спектакле «Щелкунчик» в Мариинском театре – будут солировать в этом спектакле и в Пскове. «Санкт-Петербургский балет» приглашает зрителей на балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» 21 и 22 января в 15:00. Хореография Василия Вайнонена. Декорации и костюмы – народного художника России, главного художника Михайловского театра Вячеслава Окунева. В субботу, 21 января, солисты – Екатерина Арсеньева и Станислав Арсеньев; в воскресенье, 22 января, – Валерия Мартынюк и Вячеслав Гнедчик.

Подробности о спектакле «Щелкунчик» и билеты здесь.

Завершится гастрольный тур петербургского коллектива 22 января знаменитым романтическим балетом «Жизель» на музыку французского композитора Адольфа Адана. Главную женскую партию исполнит ведущая солистка балета, лауреат международных конкурсов Елена Коцюбира, уже известная псковичам по роли принцессы Авроры в спектакле «Спящая красавица». Хореография – Жан Коралли и Жюль-Жозеф Перро. Автор декораций и костюмов – народный художник России, главный художник Михайловского театра Вячеслав Окунев.

Подробности о спектакле «Жизель» и билеты здесь.

Показы спектаклей пройдут на большой сцене Псковского театра драмы.

Проект «Санкт-Петербургский балет» объединяет молодых талантливых артистов балета Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга и Большого театра Москвы. В репертуаре театра – основные номера классического репертуара в традиционном прочтении и безупречном исполнении.