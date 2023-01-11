В Псковской области единое пособие оформили родители более 1700 детей

13:31, 11 января 2023, ПАИ

В Псковской области Социальный фонд назначил единое пособие на 1727 детей до 17 лет. Первые выплаты псковские семьи получат уже на следующей неделе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского отделения ПФР.

Всего к настоящему времени в Социальный фонд поступило 4,5 тыс. заявлений на новую выплату. Их прием начался с 28 декабря на портале госуслуг, а 4 января обращения родителей за пособием также принимали клиентские службы Социального фонда.

Рассмотрение поданных заявлений Отделение Соцфонда начало 4 января, и на данный момент уже одобрили выплаты на 1727 детей до 17 лет. С учетом действующих сроков предоставления единого пособия первые выплаты семьи получат в течение следующей недели. Средства будут перечислены на счет, указанный при оформлении. Выплаты также получат 52 беременные женщины, по заявлениям которых было вынесено положительное решение.

Помимо этого, за первые дни января Социальный фонд одобрил выплаты на 80 первенцев до 3 лет, появившихся в семьях до конца прошлого года. Теперь эта выплата входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям. То есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи – в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия.

Новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. В Псковской области прожиточный минимум на человека в 2023 году составляет 14 231 рубль.

Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.