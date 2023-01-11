Порядка 300 нарушителей правил парковки выявили в Пскове за год

16:16, 11 января 2023, ПАИ

О количестве нарушителей правил дорожного движения в Пскове рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Он отметил, что за 2022 год было задержано и перемещено на специальную охраняемую стоянку порядка 300 транспортных средств, среди нарушителей были и туристы. По словам гостя студии, в Пскове актуальна проблема неправильной парковки среди приезжих граждан, в особенности это связано с тем, что многие хотят оставить машины у Кремля.

«В течение лета велась регулярная работа инспекторов ДПС на площади Ленина, возле Кремля. Площадка была полностью заставлена транспортом. Периодически профилактические мероприятия там проводились», - подчеркнул он.

Начальник ОГИБДД также напомнил, что для жалобы на нарушителей можно обращаться на универсальный номер 102. «Телефон прямой. Сразу же попадаете в группу управления нарядов дежурной части УВД. Дежурный группы управления владеет информацией о нахождении всех нарядов патрульно-постовой службы, нарядов Госавтоинспекции на всей территории города Пскова», - пояснил Владимир Папорт.