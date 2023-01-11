Три новых проекта планируют запустить в «Моглино» в 2023 году

14:58, 11 января 2023, ПАИ

Какие проекты будут реализованы в особой экономической зоне «Моглино» в 2023 году, рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

В первую очередь в «Моглино» начнет реализовывать свой проект московская компания по производству тест-полосок. Андрей Михеев уточнил, что уже готов бизнес-план.

Таже в новом году ожидается, что свою деятельность начнут компания «Евробит» и завод по производству сжиженного газа.