Андрей Михеев рассказал о проектах в сфере сельского хозяйства

16:48, 11 января 2023, ПАИ

О проектах в сфере сельского хозяйства в Псковской области на 2023 год рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«В сельском хозяйстве продолжается реализация крупных проектов. Проект компании «ПсковАгроИнвест», там достаточно большой объем инвестиций, больше трех миллиардов запланировано. Наиболее крупный проект в Великих Луках в южной зоне нашего региона продолжается. Это строительство нового мясоперерабатывающего завода Великолукского агропромышленного холдинга», - рассказал Андрей Михеев.

Также он сообщил, что объем произведенной продукции в сфере сельского хозяйства за 11 месяцев 2022 года составил 85% к аналогичному периоду прошлого года. «Пока негативную динамику мы видим. Но этот показатель считается не ежемесячным, он ежеквартальный, это объём инвестиций в основной капитал, то есть по девяти месяцам, видим западения», - пояснил Андрей Михеев.

Он назвал две причины сложившейся ситуации. Так, в 2021 году был резкий рост, связанный с существенными инвестициями в сфере транспорта. Кроме того, в этом году, по оценке комитета, большой объем бюджетных инвестиций пришелся на конец года, на четвертый квартал. В пример он привел открытие «Титан-Полимера» в конце года, и эти инвестиции, по словам Андрея Михеева, ещё попадут в расчет.

Глава комитета добавил, что, несмотря на уменьшение производства, в регионе видна достаточно неплохая инвестиционная активность в течение года.