Ушедшего из больницы мужчину разыскивают в Пскове

16:12, 11 января 2023, ПАИ

Мужчину, который ушёл из больницы в июне 2022 года, разыскивают в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Разыскивается Вадим Александрович Подоянов 1964 года рождения. По имеющимся данным, этот уроженец деревни Старонья Псковского района, проживающий в деревне Карамышево, 29 июня самовольно покинул Псковскую межрайонную больницу. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, глаза голубые. Был одет в майку в бело-голубую полоску, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки темного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении В. А. Подоянова, просят позвонить по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 02.