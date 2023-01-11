Новые камеры фиксации нарушений ПДД установят на Завеличье

17:02, 11 января 2023, ПАИ

Установка новых камер видеофиксации нарушений ПДД планируется в Пскове. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

В конце года появились новые камеры на Рижском проспекте, а также на улицах Балтийской, Коммунальной и Рокоссовского. «Планируется ещё камера на улице Юбилейной, рядом с улицей Великорецкой, ещё ряд комплексов на Коммунальной, в районе дома № 14 - скоростная камера. Это всё связано с ДТП и их профилактикой», - отметил гость студии.

«Мы проводим анализ произошедших ДТП, их причин и принимаем возможные меры в целях исключения подобного. Например, на Рижском и Балтийской основными видами ДТП были столкновения, связанные с проездом на запрещающий сигнал светофора. Сейчас комплексы устанавливаются», - рассказал Владимир Папорт.

При этом после нормализации обстановки на участке дороги камеры могут полностью снять или заменить их муляжами, чтобы «как-то стимулировать участников дорожного движения в дальнейшем соблюдать правила».