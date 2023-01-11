С главных улиц Пскова уберут нерегулируемые пешеходные переходы

17:36, 11 января 2023, ПАИ

Почему с улиц Пскова убирают нерегулируемые пешеходные переходы, объяснил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Самое главное требование: любой пешеходный переход должен быть безопасен. Тенденция - не просто закрыть пешеходный переход, а оставить его регулируемым, была всегда. Где-то требуется инновационное подсвечивание, где-то нужно обозначить пешеходный переход мигающей подсветкой», - пояснил гость студии. При этом пешеходные переходы не будут ликвидировать навсегда, их откроют после того, как сделают полностью безопасными, добавил Владимир Папорт.

По его словам, на главных улицах Пскова, включая Коммунальную, Труда, Инженерную, Рижский и Октябрьский проспекты, не должно быть ни одного нерегулируемого пешеходного перехода.

«На момент введения требований данного ГОСТа на территории города было 38 нерегулируемых пешеходных переходов. В течение двух лет они сократились более чем наполовину. Ещё не до конца, но работу в этом направлении мы ведём», - отметил начальник городского ОГИБДД.

Также, он заметил, что люди с уважением относятся к правилам дорожного движения и не перебегает дорогу после ликвидации пешеходных переходов. И всё же за прошедший год 1 300 пешеходов привлекли к административной ответственности за переход дороги в неположенном месте.