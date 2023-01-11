Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

С главных улиц Пскова уберут нерегулируемые пешеходные переходы

Почему с улиц Пскова убирают нерегулируемые пешеходные переходы, объяснил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Самое главное требование: любой пешеходный переход должен быть безопасен. Тенденция - не просто закрыть пешеходный переход, а оставить его регулируемым, была всегда. Где-то требуется инновационное подсвечивание, где-то нужно обозначить пешеходный переход мигающей подсветкой», - пояснил гость студии. При этом пешеходные переходы не будут ликвидировать навсегда, их откроют после того, как сделают полностью безопасными, добавил Владимир Папорт.

По его словам, на главных улицах Пскова, включая Коммунальную, Труда, Инженерную, Рижский и Октябрьский проспекты, не должно быть ни одного нерегулируемого пешеходного перехода.

«На момент введения требований данного ГОСТа на территории города было 38 нерегулируемых пешеходных переходов. В течение двух лет они сократились более чем наполовину. Ещё не до конца, но работу в этом направлении мы ведём», - отметил начальник городского ОГИБДД.

Также, он заметил, что люди с уважением относятся к правилам дорожного движения и не перебегает дорогу после ликвидации пешеходных переходов. И всё же за прошедший год 1 300 пешеходов привлекли к административной ответственности за переход дороги в неположенном месте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 января 2023

Очевидцев избиения сотрудника управляющей компании ищут в Пскове
11 января 2023

С главных улиц Пскова уберут нерегулируемые пешеходные переходы
11 января 2023

В Псковском гидрометцентре рассказали о погоде на Крещение

11 января 2023

Новые камеры фиксации нарушений ПДД установят на Завеличье
11 января 2023

Программу «Звезда и смерть Фёдора Сологуба» представят псковичам
11 января 2023

Порядка 300 нарушителей правил парковки выявили в Пскове за год

11 января 2023

«Экопром» призывает псковичей беречь контейнеры для ТКО
11 января 2023

Российские паспорта вручил жителям Херсона Михаил Ведерников


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...