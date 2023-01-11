Строительство новой гостиницы в Пскове могут начать в 2023 году

18:00, 11 января 2023, ПАИ

О проекте строительства трёхзвёздочной гостиницы в центре Пскова рассказал председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«На этой территории было несколько заходов инвесторов ранее, в 2014 и 2015 году компании присматривались к этому участку, но инвестиции так и не нашли. С нынешней компанией мы работали в течение года, инвестиционное соглашение изначально рассмотрели и одобрили в начале года», — рассказал Андрей Михеев.

В дальнейшем, по его словам, поскольку данный участок находился не в частной собственности, инвестор рассчитывал на его получение в аренду без торгов. Для этого по региональному законодательству необходимо было соблюсти несколько условий, то есть инвестор должен был взять на себя ряд социальных обязательств.

«Соответственно, проект должен был попасть в профильную госпрограмму, поэтому процедура заняла время», — продолжил председатель профильного комитета



«Мы рассчитываем, что в 2023 году проект уже начнёт реализовываться. Надо понимать, что ещё [будет] проектирование: это центр города, должны быть соблюдены определённые условия, поэтому здесь однозначно о сроках строительства сказать нельзя. При оптимистичном раскладе надеемся, что оно начнётся в этом году», — подытожил Андрей Михеев.

Напомним, в 2020 году сообщалось о том, что в центре Пскова появится новая гостиница.