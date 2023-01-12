Как автомобили подорожали в России сильнее всего, показало исследование

16:50, 12 января 2023, ПАИ

Цены на продаваемые в России автомобили стремительно выросли к 2023 году. Дилеры переписывали ценники и до 2022 года, но с февраля 2022 года большинство популярных в стране брендов остановили производство, и рост цен стал заметнее. Autonews.ru сравнил цены на машины, которые продавали в России в начале 2022 года, с текущими предложениями.

Сейчас АвтоВАЗ ведет производство трех моделей Lada — Granta, а также Niva Legend и Niva Travel. С конвейера предприятия в Тольятти сходят упрощенные версии этих автомобилей. Так, «антикризисный» седан Granta без АБС и с механической кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС обойдется минимум в 678 300 руб. (данные официального сайта). В начале прошлого года АвтоВАЗ продавал обычные Granta в полных комплектациях. Стоимость седана составляла минимум 598 900 руб. Впрочем, уже тогда дилеры испытывали дефицит таких моделей и продавали их значительно дороже РРЦ (рекомендованных розничных цен).

«На данный момент АвтоВАЗ пока так и не смог восстановить производство Lada Vesta. Сейчас цены на этот автомобиль на официальном сайте начинаются от 1 121 900 руб. Однако найти машину у дилеров достаточно проблематично. В торговых компаниях, где еще остаются Vesta, стоимость их намного выше РРЦ. Год назад Lada Vesta стоила 862 900 руб. Аналогичная ситуация сложилась и с моделью Lada Largus, которая на сайте АвтоВАЗа стоит 1 300 900 руб. против 829 900 руб. в 2022 году. У дилеров универсалов и фургонов остается мало, и продают их гораздо выше РРЦ», — говорится в сообщении.

В Autonews отметили, что самой популярной моделью китайской компании Haval сейчас является кроссовер Jolion. По версии Ассоциации европейского бизнеса, машина уже долгое время считается самой продаваемой иномаркой на российском рынке. Автомобиль собирают на заводе в Тульской области, и стоит он минимум 1 799 000 руб. «За эти деньги вам продадут переднеприводную комплектацию Comfort с механической трансмиссией и 143-сильным 1,5-литровым мотором. Доплата за семиступенчатый «робот» составляет 100 тыс. руб. Год назад приобрести кроссовер в базовой версии можно было за 1 449 000 руб», — рассказали эксперты.

Также прочно закрепился в первой десятке самых популярных автомобилей в России и Haval F7. Базовый кроссовер с 1,5-литровой «турбочетверкой», развивающей 150 л. с. и 280 Н·м крутящего момента сейчас предлагается на официальном сайте за 2 149 000 руб. В начале 2022 года на нашем рынке продавалась еще доресталйинговая версия автомобиля, которая стоила 1 779 000 руб. Также клиентам доступна для покупки купеобразная модификация этой модели под названием F7x. Цены на машины в 2023 году стартуют от 2 249 000 руб. В январе прошлого года эта модель на отечественном рынке еще не продавалась, как и новый кроссовер Haval Dargo, которые появился в российских автосалонах только летом.

Кроссовер Geely Coolray в начале 2023 года обойдется покупателю минимум 2 299 990 руб. Автопроизводитель сразу готов предоставить клиентам скидку в размере 185 000 руб. Купить автомобиль можно с безальтернативным 150-сильным турбомотором. Год назад эта машина стоила 1 471 990 руб.

Что касается кроссовера Atlas Pro, то в начале 2022 года эта модель на официальном сайте предлагалась за 1 964 990 руб. Сейчас рекомендованная автопроизводителем цена на автомобиль составляет 2 758 990 руб. При этом китайцы по умолчанию дают «специальную выгоду» на кроссовер в размере 300 000 руб. Флагманская модель Geely Tugella на официальном сайте сейчас стоит 3 999 990 руб. (специальная выгода — 300 000 руб.). В январе прошлого года автопроизводитель предлагал приобрести дорестайлинговый кроссовер за 2 769 000 руб.



После лавинообразного роста цен на автомобили в начале 2022 года в течение лета и осени УАЗ несколько раз корректировал в сторону уменьшения цены на свои модели. Вернуть стоимость автомобилей хотя бы к показателям января 2022 года российской компании не удалось. Тогда УАЗ «Патриот» на официальном сайте предлагался за 1 084 000 руб. (версия с механической коробкой передач). Сейчас минимальная стоимость машины составляет 1 530 000 руб. При этом российские внедорожники являются настоящим дефицитом у дилеров. В некоторых шоурумах машины остались в считаных экземплярах, и цена базовой модели «на ручке» может приближаться к двум миллионам рублей.

«Ситуация с внедорожниками «Хантер» более оптимистичная — внедорожники еще можно найти в торговых компаниях. За год эта машина подрожала с 1 007 000 руб. до 1 375 000 руб. (данные официального сайта). Как и прежде, клиентам доступен легендарный УАЗ-452 («Буханка»), который выпускают уже более полувека (с 1965 года) без существенных технических и внешних изменений. РРЦ на автомобиль стартуют от 1 300 000 руб. (962 000 руб. машина стоила годом ранее)», — обратили внимание в Autonews.ru

На данный момент кроссовер Chery Tiggo 4 сейчас надо стоит 1 999 900 руб. В январе 2022 года китайский автомобиль можно было купить за 1 139 900 руб. Также серьезно подорожал большой кроссовер Tiggo 8 Pro. Если в начале прошлого года автомобиля стоил 1 869 900 руб., то сейчас стоимость машины составляет минимум 3 469 900 руб.

В свою очередь, кроссовер Tiggo 7 Pro сегодня продают за 2 649 900 руб. против 1 638 900 руб. в январе 2022 года. В автосалонах, как заверяют менеджеры, нехватки машин Chery нет. Дилерские цены могут несколько отличаться от рекомендованных в большую сторону, но в таких случаях сотрудники торговых компаний чаще всего готовы предложить клиентам скидку.

На фоне острой нехватки автомобилей у дилеров новым локомотивом продаж корейской Kia стал Sportage, который занял место Rio. Причина такого трансфера легко объяснима: в торговых компаниях еще остаются такие кроссоверы в различных комплектациях. Минимальная цена — 2 849 900 руб. Годом ранее стоимость машины составляла 1 977 900 руб. Также в списках лидеров корейской марки кроссовер Seltos, который дебютировал еще в 2020 году. На официальном сайте корейцев базовая модель с 1,6-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 121 л.с. сейчас стоит 1 959 900 руб. В январе 2022-го кроссовер можно было приобрести за 1 356 900 руб.

Продажи бывшего бестселлера корейской марки Kia Rio в России стремительно сокращаются на фоне острого дефицита модели у дилеров. На росийском рынке она предлагается в кузове седан или приподнятый хетчбэк (Rio X). Официальные цены на эти модели стартуют от 1 434 900 и 1 574 900 руб. соответственно. Однако у дилеров найти машины в базовых версиях будет сложно, В основном в торговых компаниях остались автомобили в топовых комплектациях, которые стоят значительно дороже указанных сумм. В январе прошлого года минимальные цены на эти машины начинались от 957 000 и 1 077 900 руб.

На фоне нехватки машин в дилерских компаниях рухнул спрос на кроссовер Hyundai Creta, который еще в начале года считался самым популярным SUV на российском рынке. Заметно выросли цены и на этот кроссовер: если в январе 2022 года автомобиль стоил 1 349 000 руб., то сейчас эта модель предлагается на сайте корейской компании за 1 859 000 руб.



«Однако у дилеров (во всяком случае в Москве) найти автомобиль дешевле двух млн руб. практически нереально. Еще одна некогда популярная модель корейцев — седан Solaris — и вовсе покинул топ-25 самых популярных машин в России в рейтинге Ассоциации европейского бизнеса. За год седан подорожал с 1 005 000 руб. до 1 408 000 руб. (данные официального сайта). При этом у дилеров цены на оставшиеся автомобили значительно выше», — отмечается в сообщении.

На этом фоне самой популярной моделью Hyundai в России стал кроссовер Santa Fe. Официальные цены на полноприводный автомобиль в базовой комплектации с 2,5-литровым бензиновым агрегатом Smartstream мощностью 180 л.с. начинаются от 3 969 000 руб. В начале прошлого года корейцы предлагали эту модель за 2 814 000 руб. Также спросом у россиян пользуется кроссовер Tucson. Базовый автомобиль доступен с двухлитровым «атмосферником» (150 л.с.), который также устанавливается на Elantra, и механической коробкой передач. Стоимость машины — 2 749 000 руб. (2 059 000 руб. в январе 2022 года).