Каждый третий россиянин оказался зависимым от пособий государства

13:13, 12 января 2023, ПАИ

Самым распространенным источником средств к существованию для россиян является зарплата, однако на нее живут меньше половины граждан. Такие данные содержатся в итогах переписи населения 2021 года, сообщает РБК.

Из числа всех респондентов на вопрос о доходах ответили 128,6 миллиона человек. В абсолютных цифрах о жизни на зарплату рассказали 58,4 миллиона человек (45 процентов от раскрывших источники средств).

В зависимости от пособий государства (пенсии, пособия по безработице, социальные пособия, льготы, субсидии) признались 42,7 миллиона человек, то есть каждый третий ответивший на вопрос. При этом 31 миллион опрошенных указали, что государственные выплаты являются для них основным источником средств к существованию, говорится в данных Росстата.

О зарплате говорили россияне в возрасте 20-59 лет (90 процентов категории), а о пособиях — граждане старше 60 лет (70 процентов категории). Кроме того, 32,5 миллиона человек находятся на иждивении, из них 78 процентов — в возрасте до 19 лет.

Предпринимательскую деятельность или самозанятость назвали в качестве источника средств к существованию только 2,4 процента опрошенных, это 3,1 миллиона человек. Это в три раза меньше, чем, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в России зарегистрировано самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Два миллиона человек живут за счет производства товаров для собственного использования (сельское население), а три миллиона — за счет стипендий, сбережений и дивидендов, сдачи имущества в аренду, дохода от патентов и авторских прав. Подавляющая часть населения располагает одним источником дохода, два и более источника есть только у десяти процентов.