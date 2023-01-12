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Общество

Псковский следователь отличился на всероссийском конкурсе

Старший лейтенант ОМВД по Псковскому району Юрий Коваль занял второе место во всероссийском конкурсе МВД России на звание «Лучший по профессии» - «Лучший следователь», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД по Псковской области

Всего в конкурсе приняли участие 95 сотрудников органов предварительного следствия МВД России. 

Участники оценивались по сумме баллов, набранных в ходе выполнения тестовых заданий «Осмотр места происшествия» раздела «Служебная подготовка» и «Правовая подготовка». Также проверялись знания основ огневой и физической подготовки.

В ведомстве отметили, что Юрий Коваль окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «правовое обеспечение национальной безопасности». Службу в органах внутренних дел начал в 2018 году с должности следователя отделения по расследованию дорожно-транспортных преступлений следственного управления УМВД России по городу Пскову, а с декабря 2022 года занимает должность заместителя начальника следственного отдела — начальника отделения по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного отдела ОМВД России по Псковскому району. За период службы он поощрялся шесть раз.

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