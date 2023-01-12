Удвоилось число псковичей – пользователей онлайн-сервиса «Газпрома»

15:36, 12 января 2023, ПАИ

Количество пользователей личными кабинетами «Газпром межрегионгаз Псков» увеличилось почти в два раза и составило около 28 тысяч человек в 2022 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что личный кабинет – удобный многофункциональный дистанционный сервис: можно передавать показания счетчика, отслеживать его межповерочный интервал, получать ответы от службы поддержки, квитанции в электронном виде и оплачивать потребленный газ без комиссии.

«В 2022 году через личные кабинеты абоненты произвели на десять миллионов рублей больше оплат, чем годом ранее. Мы продолжим совершенствовать дистанционные сервисы для удобства наших абонентов», - рассказала начальник службы по работе с клиентами «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.

Регистрацию в личном кабинете можно осуществить по двум ссылкам: https://paygas.ru/login или https://мойгаз.смородина.онлайн. Для удобства можно установить на телефон мобильные версии личных кабинетов - «Мой ГАЗ» или «Оплата за газ».