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Общество

Псковичи могут сдать новогодние ели на переработку

Пилотный проект по утилизации новогоднего дерева «Елки-Палки» стартовал в Пскове. До 22 января псковичи смогут сдать живую ель в переработку, сообщили организаторы проекта в группе «Институт переработки вторсырья АНО» в соцсети «ВКонтакте». 

На данный момент псковичи могут вывезти ели на экобазу, которая расположена по адресу: г. Псков, ул. Максима Горького, 1, корпус 52 (заезд со стороны ул. Киселева. Ворота напротив спортивного комплекса «Электрон»). Сделать это можно будет в субботу 14 и 21 января с 12:00 до 15:00. Жители микрорайона Родина (улицы Владимирская и Никольская) смогут оставить ели на площадке с контейнерами для сбора ТКО. 

«[Жители микрорайона] смогут отправить свою живую ёлку на переработку, просто оставив ёлку у площадки с контейнером для ТБО. Спасибо ООО УК «ПсковЖилСервис» и лично Андрею Владимировичу [Тарасову, руководителю компании. - ПАИ] за участие в нашем мероприятии», — написали организаторы.

Сейчас на согласовании находится ещё несколько площадок, информация о них будет опубликована позже в группе института переработки вторсырья в соцсети «ВКонтакте». 

Впоследствии ёлки будут измельчены и превращены в щепу, которую отправят в конные клубы и приюты для животных. «Для переработки подойдут только живые хвойные породы, без украшений. Для транспортировки удобнее всего прижать ветви дерева к стволу и связать», — обратили внимание псковичей.

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