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Происшествия

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти восьмиклассника

Уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» возбудили в Санкт-Петербурге после смерти 14-летнего школьника, сообщает РИА Новости.

По одной из версий, он мог надышаться паров специальной жидкости для электронной сигареты. В его комнате якобы нашли флаконы с жидкостью. Тело 14-летнего ученика восьмого класса «без признаков насильственной смерти» нашли в минувший вторник в квартире одного из домов по Новосмоленской набережной.

«Для установления причин и условий произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - говорится в релизе.

Что именно стало причиной смерти, пока неизвестно. Внести ясность призвала судебно-медицинская экспертиза.
 

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