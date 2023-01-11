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Страна и мир

Спикера Сейма Латвии раскритиковали за русский язык в обращении к Кличко

Спикера Сейма Латвии осудили за обращение к Кличко на русском языке, сообщает телеканал «360°».

Спикера латвийского парламента Эдварда Смилтенса осудили за разговоры на русском языке. Политика призвали использовать латышский при обращении к украинцам.

«Просим <…> использовать в публичном общении государственный язык или любой из языков ЕС, если вы не можете донести сообщение до украинцев на украинском государственном языке», — потребовали от Смилтенса в Сети.

Спикер парламента Латвии пояснил, что записал два видео. Одно из них на русском языке отправил киевскому мэру Виталию Кличко. В обращении Смилтенс назвал градоначальника другом и рассказал об автобусах, которы страна передает Украине. Изначально ролики отправлялись не для публичного распространения. Но Кличко решил показать всем, какую помощь Украине готовит Латвия, чем подставил спикера.

Смилтенс оправдался тем, что говорил на русском языке только с Кличко. В официальных обращениях, пояснил спикер, он использовал латышский, английский и французский.

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