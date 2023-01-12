Районный культурный центр города Себежа показал видеоверсию новогоднего концерта

22:53, 12 января 2023, ПАИ

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Районный культурный центр города Себежа выложил в соцсетях видеоверсию новогоднего концерта.

Праздничное шоу прошло 3 января. В зрительном зале собрались близкие друг другу люди, себежские артисты и зрители. В праздничном концерте приняли участие Анна Яковлева, Анастасия Тихомирова, Николай и Елена Масловы, Николай Зайцев, Арина Трескунова, Анна Фигуркина, Анна Мелихова, танцевально-спортивный клуб «Полонез», шоу-балет «ДИВА», студия танца «Энергия».

Посмотреть этот яркий концерт целиком можно по ссылке.