Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Районный культурный центр города Себежа показал видеоверсию новогоднего концерта

Новогодний праздничный концерт в Себеже. Фото: скрин видео

Районный культурный центр города Себежа выложил в соцсетях видеоверсию новогоднего концерта.

Праздничное шоу прошло 3 января. В зрительном зале собрались близкие друг другу люди, себежские артисты и зрители. В праздничном концерте приняли участие Анна Яковлева, Анастасия Тихомирова, Николай и Елена Масловы, Николай Зайцев, Арина Трескунова, Анна Фигуркина, Анна Мелихова, танцевально-спортивный клуб «Полонез», шоу-балет «ДИВА», студия танца «Энергия».

Посмотреть этот яркий концерт целиком можно по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 января 2023

Районный культурный центр города Себежа показал видеоверсию новогоднего концерта
12 января 2023

«Какие-то говорящие коты»: эксперт объяснила популярность романа Булгакова
12 января 2023

Псковский филолог высказалась о романе «Гарри Поттер»
12 января 2023

Псковский «Юный техник» стал победителем конкурса президентских грантов
12 января 2023

Как правильно подойти к выбору книги, объяснила эксперт
12 января 2023

«Зима!.. Крестьянин торжествуя»: Пушкинский заповедник подготовил новую программу
12 января 2023

Более 25 тысяч человек посетили псковский музей в новогодние каникулы
12 января 2023

Какие книги стоит читать, обсудят на «Серебряном дожде» 12 января

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...