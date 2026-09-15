О силе молитвы и духовном труде: встреча с иеромонахом Пантелеимоном прошла в Пскове

20:47, 15 сентября 2026, ПАИ

В Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова прошла встреча читателей с иеромонахом Пантелеимоном. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.



Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова



Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова



Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова



Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова



Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова









Ключевой темой разговора стала сила молитвы. Иеромонах Пантелеимон обозначил её как необходимое условие живого общения с Богом и надёжное духовное оружие в борьбе со злом и подчеркнул, что молитва способна водворить в душе мир, покой, тишину и святость.

Особое внимание гость уделил разновидностям молитвы: «Самой ценной считается та молитва, в которой человек ничего не просит, а лишь прославляет Бога».

Также речь шла о благодарственных и покаянных молитвах и о личных прошениях. Иеромонах акцентировал, что молитвенное правило – это ежедневный труд, требующий волевого усилия, а сила молитвы – в её постоянстве.

Слушатели получили и практические рекомендации: как органично вписать молитвенное правило в распорядок дня, сохранять сосредоточенность, не терять воли и не поддаваться отчаянию, если поначалу что‑то не получается.

«Молитва – это дыхание души, то, что её питает», – подчеркнул иеромонах Пантелеимон.

Встреча собрала полный зал. Для гостей подготовили книжную выставку из фонда отдела гуманитарной литературы. В завершение иеромонах подробно ответил на вопросы читателей.