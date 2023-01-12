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12 января 1983 года Великие Луки были награждены орденом Отечественной войны I степени

Великие Луки в годы войны. Фото: Telegram

12 января 1983 года город Великие Луки наградили орденом Отечественной войны I степени, напомнил Telegram-канал «Мы из Великих Лук».

Орден вручили городу за мужество и героизм, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве. Награду приурочили к 40-летию освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков.

А 17 января город отметит 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

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12 января 1983 года Великие Луки были награждены орденом Отечественной войны I степени
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