12 января 1983 года Великие Луки были награждены орденом Отечественной войны I степени
12 января 1983 года город Великие Луки наградили орденом Отечественной войны I степени, напомнил Telegram-канал «Мы из Великих Лук».
Орден вручили городу за мужество и героизм, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве. Награду приурочили к 40-летию освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков.
А 17 января город отметит 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
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12 января 2023
12 января 1983 года Великие Луки были награждены орденом Отечественной войны I степени