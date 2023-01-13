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Страна и мир

Американская школьница нашла зуб древней акулы-мегалодона

Calvert Marine Museum/Facebook (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Девятилетняя школьница в США нашла на пляже зуб древней акулы, которому миллионы лет, пишет «Газета.ру». Мать девочки рассказала, что дочь увлекается палеонтологией и эта находка стала самой ценной в её коллекции.

По словам женщины, её дочь Молли отправилась в Рождество на поиски окаменелостей в водах Чесапикского залива вместе с отцом. Там школьница на пляже нашла зуб, принадлежавший акуле-мегалодону, которая жила около 2,5 млн лет назад.

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