Американская школьница нашла зуб древней акулы-мегалодона

00:56, 13 января 2023, ПАИ

Девятилетняя школьница в США нашла на пляже зуб древней акулы, которому миллионы лет, пишет «Газета.ру». Мать девочки рассказала, что дочь увлекается палеонтологией и эта находка стала самой ценной в её коллекции.

По словам женщины, её дочь Молли отправилась в Рождество на поиски окаменелостей в водах Чесапикского залива вместе с отцом. Там школьница на пляже нашла зуб, принадлежавший акуле-мегалодону, которая жила около 2,5 млн лет назад.