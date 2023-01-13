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«Цинк не растворяет седину»: трихолог из Пскова развенчала популярный миф

Цинк не растворяет седину, развенчала популярный миф врач - трихолог-дерматовенеролог Елена Луценко в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Это ложь и провокация. Ничего не растворяется, - предупредила специалист. -  В борьбе с сединой ведутся серьёзные научные исследования, пытаются найти способы борьбы, но пока они на начальном этапе. Роль меланоцитов, их поведение при поседении уже достаточно изучены, но как заставить меланоцит снова продуцировать меланин, науке неизвестно. Не всегда цинк, но очень часто и дефицит меди сказывается. Как мы знаем из классических произведений, поседение иногда происходит и за одну ночь, как в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Такое может быть, но наука пока не объясняет, почему это происходит».

По словам врача, не всегда седина приходит из-за переживаний. «Очаговое поседение волос может быть и при таких заболеваниях, как витилиго. Участки поседения могут появляться, когда волосы восстанавливаются после очаговой алопеции. С этим не всё так однозначно, каждый случай требует обращения к врачу», - подчеркнула Елена Луценко.

Врач также добавила, что не стоит бесконтрольно назначать себе витаминные комплексы «для густоты волос». «Ко мне обращалась женщина, которая пила цинк, чтобы вырастить густые волосы, а в результате её стали мучить тошнота, боли в животе, плохое самочувствие. По моему настоянию она сдала анализы, и оказалось, что цинк у неё зашкаливает. Поэтому прежде чем принимать какие-либо добавки, микроэлементы, нужно обратиться к врачу-трихологу», - заключила Елена Луценко.

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