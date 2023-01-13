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Общество

Серия лекций по веб-журналистике пройдет в ПсковГУ

Серию лекций по цифровой журналистике проведет доцент кафедры периодической печати и веб-журналистики Белорусского государственного университета, заместитель декана по цифровым технологиям, кандидат филологических наук Александр Градюшко в Псковском государственном университете 16-18 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: Пресс-служба ПсковГУ

К участию приглашаются магистранты и бакалавры всех направлений обучения, а также те, кто хочет поближе или основательно познакомиться с цифровой журналистикой.

Встречи пройдут в смешанном формате в главном корпусе ПсковГУ на ул. Ленина, 2, в аудитории 213 с 12.30 до 17.30.

Лекции будут посвящены современной журналистике в эпоху новых технологий, медиапроизводству в цифровой среде, подготовке текстов для онлайн-изданий, визуальному контенту в цифровых медиа, а также продвижению и монетизации интернет-ресурсов.

Также доцент ПсковГУ проведет пять мастер-классов: «Десять советов, как создать эффективный заголовок», «Тексты, которые дочитывают. Как сделать хороший материал», «Вселенная социальных медиа. Как превратить «ВКонтакте» и Теlеgram в эффективные инструменты влияния», «Видео для соцсетей. Что нужно знать журналистам, редакторам и SMM-специалистам», «Поисковое продвижение: как попасть на «первую строчку» в Яндексе и Google».

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Серия лекций по веб-журналистике пройдет в ПсковГУ

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