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Происшествия

Большинство пропавших в лесу псковичей находят живыми - МЧС

37 раз на поиск людей в природной среде отправлялись псковские спасатели в 2022 году. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Сергей Лаврухин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Основные месяцы - 12 раз в июле, 14 раз в августе, четыре раза в сентябре, два раза в октябре, один раз в апреле. В основном пропадали грибники и ягодники. Был случай, когда женщина 70-80 лет больше трёх дней находилась в лесу, в итоге найдена нашими спасателями живой и здоровой. Положительные результаты, но есть над чем работать и что развивать», - объяснил Сергей Лаврухин.

Ещё одним случаем поиска гражданина поделился гость медиацентра: «В Гдовском районе активно искали, причем пришлось собирать мобильную группировку в помощь к спасателям. Два товарища ушли в лес, один соответственно вернулся, другой - нет. Нужно было в этой ситуации до конца разобраться, то ли один потерялся, то ли было воздействие со стороны вернувшегося товарища. В течение трёх дней его искали». Затем, как отметил Сергей Лаврухин, сотрудники УМВД завели уголовное дело.

«В основном наши спасатели находят людей живыми и выводят из леса. То, что женщина трое суток летом пробыла в лесу <…> - бить рекорд в этом направлении не надо. Когда выходите в лес, прошу соблюдать инструкции и знать, что нужно сделать, чтобы отправиться в лес в летний период», - подчеркнул глава ведомства.

Он также отметил, что поиск - это очень затратное по ресурсам мероприятие, и напомнил, что граждане должны осознавать личную ответственность перед выходом в лесополосу.

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